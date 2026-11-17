استعدادات سامسونج لإطلاق جيل جديد من الشاشات

تعمل شركة سامسونج حالياً على تطوير هاتف "جالاكسي" جديد يعتمد على تصميم شاشة بلا حواف تماماً. ويسعى قسم الهواتف المحمولة بالشركة إلى اختبار تقنية الشاشات المبتكرة هذه في منتجها القادم. وتشير التوقعات إلى احتمالية طرح هذا الهاتف في الأسواق خلال عام 2027.

دقة المعلومات المتداولة حول التصميم

تحيط الشائعات بتفاصيل هذا التصميم الجديد لهاتف سامسونج، حيث تبلغ دقة هذه المعلومات المتداولة نحو 50%. وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار المنافسين نحو ابتكارات مشابهة في فئة الهواتف التقليدية. وتدرس شركة أبل إمكانية تطوير هاتف "آيفون" يتميز بشاشة منحنية من جميع الجوانب الأربعة.

المنافسة بين سامسونج وأبل في الهواتف التقليدية

تسعى كل من سامسونج وأبل للبحث عن خطوات تطويرية جديدة لتصاميم الهواتف غير القابلة للطي. وتتمتع سامسونج بميزة تنافسية قوية في هذا المجال، كونها إحدى الشركات الموردة الرئيسية للشاشات في السوق العالمي. وتاريخياً، سبق هاتف "جالاكسي S25 إيدج" هاتف "آيفون إير" في الوصول إلى الأسواق بعدة أشهر.

الفجوة الزمنية في تقنيات الشاشات القابلة للطي

تستمر سامسونج في تعزيز مكانتها في سوق الهواتف ذات الشاشات المرنة. وتتفوق محفظة هواتف سامسونج القابلة للطي على أول طراز تقدمه شركة أبل، وهو هاتف "آيفون ديو"، بفارق زمني يصل إلى سنوات. وتستمر الشركات في تطوير هذه التقنيات لتعزيز تجربتها في الأجهزة القادمة.