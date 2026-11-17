أعلن السائق فرناندو ألونسو، البالغ من العمر 45 عاماً والحائز على لقب بطولة العالم للفورمولا 1 مرتين، عن مشاركته مع فريق أستون مارتن في رالي داكار المقرر إقامته في يناير 2027. وتعد هذه الخطوة الظهور الأول للشركة البريطانية في هذا السباق الصحراوي الشهير، حيث ستتولى شركة "برودرايف" مهمة تجهيز السيارات المخصصة للمنافسة.

شراكة جديدة مع مارك كوما

سيتولى ألونسو قيادة سيارة تحمل اسم "دريدنوت"، وسيكون بجانبه الملاح مارك كوما. يمتلك كوما خبرة واسعة، إذ حقق الفوز بلقب رالي داكار 5 مرات على متن دراجة نارية، كما سبق له مرافقة ألونسو في نسخة عام 2020 عندما شارك الأخير مع فريق تويوتا.

تطلعات الفريق وتشكيلة السائقين

أكد ألونسو أن قراره جاء بعد تفكير عميق عقب حسم موقفه بالاستمرار في منافسات الفورمولا 1، حيث يحتل حالياً المركز 17 في بطولة السائقين لعام 2026. وأعرب عن رغبته في خوض التحدي بالكامل مع تقديره الكبير للمتخصصين في الرالي، مشيراً إلى أهمية التناغم مع كوما لتشكيل فريق استثنائي بالتعاون مع أستون مارتن وبرودرايف. يضم الفريق أيضاً السائقين سيباستيان لوب ولوكاس مورايس، اللذين سيقودان السيارتين الأخريين.

أداء أستون مارتن في السباقات

يأتي هذا الإعلان في وقت يحتل فيه فريق أستون مارتن المركز 10 في بطولة الصانعين للفورمولا 1، بينما يقبع لانس سترول في المركز 22 ضمن ترتيب السائقين. في المقابل، سجل الفريق أداءً متطوراً في بطولة العالم للتحمل خلال عام 2026، حيث شاركت سيارة "007 فالكيري" بقيادة توم غامبل وهاري تينكنيل في سباق مونزا الشهر الماضي. ومن المحتمل أن يشارك ألونسو في سباق لومان 24 ساعة عام 2027 بسيارة "فالكيري"، بشرط توافق ذلك مع التزاماته في الفورمولا 1.