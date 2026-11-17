يُعد فيتامين د مجموعة من المركبات المترابطة هيكلياً والقابلة للذوبان في الدهون، ويحصل عليه الإنسان بشكل أساسي من خلال التعرض لأشعة الشمس أو عبر المصادر الغذائية والمكملات. وتعتبر أشعة الشمس المصدر الأكثر مساهمة في تزويد معظم الناس باحتياجاتهم من هذا الفيتامين، حيث يتم تخليق فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) في الطبقات السفلى من البشرة عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية (UVB).

مصادر فيتامين د الطبيعية وتكوينه

يتكون فيتامين د في البشر من مركبين رئيسيين هما فيتامين د3 (كوليكالسيفيرول) وفيتامين د2 (إركوكالسيفرول). وبالرغم من إمكانية الحصول عليه من النظام الغذائي أو تحصين الأغذية، إلا أن تخليق الجلد لفيتامين د يساهم بالنسبة لمعظم الناس بنسبة أكبر من المصادر الغذائية. ومن الناحية البيولوجية، يكون فيتامين د الناتج عن النظام الغذائي أو تخليق الجلد غير نشط، حيث يمر بعملية تنشيط تتضمن خطوتين لهيدروكسيل إنزيم البروتين، الأولى تحدث في الكبد والثانية في الكلى، ليتحول إلى مركب يرتبط بمستقبلات فيتامين د النووية في أنسجة الجسم المختلفة.

التحديات الغذائية والتعرض لأشعة الشمس

تواجه الكثير من المجتمعات تحديات في الحصول على كفايتها من فيتامين د عبر أشعة الشمس، وذلك لأسباب متعددة تشمل الحياة الحضرية، والخيارات الثقافية المتعلقة بكمية الملابس، بالإضافة إلى استخدام واقي الشمس الذي يرتبط بمخاوف حول مخاطر الإصابة بسرطان الجلد ومستويات التعرض الآمن لأشعة الشمس. ولتعويض هذا النقص، يتم تحصين بعض الأغذية مثل حليب البقر وبدائل الحليب النباتية وحبوب الإفطار بفيتامين د. وتفترض التوصيات الغذائية الحكومية عادةً أن كل فيتامين د يتم الحصول عليه عن طريق الفم.

الأهمية الصحية والوقاية من الأمراض

تم اكتشاف هذا الفيتامين عام 1922 خلال جهود تحديد النقص الغذائي لدى الأطفال المصابين بالكساح، كما حصل أدولف وينداوس على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928 لعمله على تكوين الستيرول وعلاقتها بالفيتامينات. وتهدف برامج التحصين الغذائي وتوصيات المكملات بشكل أساسي إلى الوقاية من الكساح ولين العظام أو علاجهما. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم تثبت بعد الأدلة على الفوائد الصحية لمكملات فيتامين د للأفراد الذين لديهم بالفعل مستويات كافية منه.