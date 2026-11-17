تفاصيل العقد الجديد لديكلان رايس

وافق ديكلان رايس على تمديد ارتباطه مع نادي أرسنال لمدة خمس سنوات إضافية. يمتد هذا الاتفاق الجديد حتى عام 2031، وسيحصل بموجبه اللاعب على راتب أسبوعي يصل إلى نحو 300 ألف جنيه إسترليني. بهذا التعديل المالي، يعادل رايس الأجر الذي يتقاضاه بوكايو ساكا، ليصبحا معاً اللاعبين الأعلى دخلاً في النادي.

مسيرة رايس مع النادي والمنتخب

انضم رايس إلى أرسنال قادماً من وست هام في عام 2023 بصفقة بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي هذا التجديد بعد مشاركة اللاعب في مباراته الدولية رقم 82 مع منتخب إنجلترا أمام إسبانيا يوم الأحد 15 نوفمبر 2026. يذكر أن أرسنال نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في مايو 2026، منهياً بذلك فترة انتظار استمرت 22 عاماً.

تحركات أرسنال لتجديد عقود اللاعبين والمدرب

شهدت الفترة الأخيرة نشاطاً إدارياً مكثفاً داخل أرسنال، حيث وقع المدير الفني ميكيل أرتيتا عقداً جديداً لمدة أربع سنوات في أكتوبر 2026. كما وافق المدافع يورين تيمبر على تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في عام 2028. وفي الوقت نفسه، تجري الإدارة مفاوضات لتجديد عقود كل من ديفيد رايا وبييرو هينكابي.

موقف مارتن أوديغارد

تحدث القائد مارتن أوديغارد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية عن مستقبله مع الفريق. وأكد اللاعب سعادته في النادي ورغبته في الاستمرار لفترة طويلة، موضحاً في الوقت ذاته أن مفاوضات التجديد لم تبدأ بعد. يشار إلى أن العقد الحالي لأوديغارد يتبقى على نهايته 18 شهراً فقط.