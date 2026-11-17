الصين تتوعد واشنطن بإجراءات مضادة

هددت الصين يوم الثلاثاء باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الولايات المتحدة رداً على تشديد واشنطن قيود الوصول عن بُعد لرقائق الذكاء الاصطناعي. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غو جياكون، أن بكين ستطبق تدابير ضرورية لحماية مصالحها الوطنية. واتهم جياكون الجانب الأمريكي بإساءة استخدام ضوابط التصدير للتدخل في التعاون التجاري والتقني للصين.

توسيع نطاق القيود الأمريكية

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة جديدة تمنع شركات في سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل من الوصول لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تستهدف هذه القاعدة سد ثغرة كانت تتيح للشركات الصينية الحصول على التكنولوجيا الأمريكية عبر مراكز بيانات في تلك الدول. ويستعد دونالد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع في شينزين ضمن فعاليات قمة "أبيك".

تراجع الأسواق البريطانية وأزمة دويتشه بنك

تراجع مؤشر "فوتسي 100" في لندن بمقدار 78 نقطة ليصل إلى 10,804 نقاط، وهو ما يعادل انخفاضاً بنسبة 0.7%. كما انخفضت أسهم "دويتشه بنك" بنسبة 5.1% لتصل إلى 31.20 يورو عقب تسريب 15 مليون وثيقة داخلية. وأظهرت هذه الوثائق تورط البنك في مدفوعات مشبوهة مرتبطة بجيفري إبستين بقيمة 600 مليون دولار. وتتوقع الأسواق المالية بنسبة 90% أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.25% خلال ديسمبر.

مؤشرات سوق العمل وأداء إمبريال براندز

انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بينما تراجع معدل بطالة الشباب إلى 15.1%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2025. في المقابل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى 690 ألف وظيفة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2014. من جانبها، تعتزم شركة "إمبريال براندز" إلغاء ما بين 2,100 و2,500 وظيفة إضافية بحلول نهاية عام 2030. وقد شهدت الشركة تراجعاً في إيراداتها بنسبة 1.5% وأرباحها التشغيلية بنسبة 10.2% خلال الـ 12 شهراً التي انتهت في سبتمبر.