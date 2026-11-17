يستهدف نادي يوفنتوس التعاقد مع لاعب الوسط بيير-إميل هويبيرغ خلال فترة الانتقالات في يناير 2027، وذلك في ظل سعي النادي الإيطالي لتدعيم صفوفه بعد سلسلة من الإصابات المؤثرة.

أزمة الإصابات تضرب وسط يوفنتوس

يعاني يوفنتوس من غيابات طويلة الأمد في خط الوسط، حيث يبتعد خيفرين تورام ومانويل لوكاتيلي عن المشاركة منذ عدة أشهر. وتشير التقارير إلى أن عودة الثنائي غير متوقعة قبل عام 2027، مع تأكيد غياب لوكاتيلي عن الملاعب حتى فبراير أو مارس من العام المقبل.

هويبيرغ خيار رئيسي لتعزيز الفريق

يضع الإيطاليون بيير-إميل هويبيرغ على رأس قائمة أولوياتهم لترميم خط الوسط. لم تكن هذه الرغبة وليدة اللحظة، إذ كان اللاعب هدفاً قديماً للنادي وجرت مفاوضات سابقة بشأنه لضمه إلى صفوف الفريق.

اهتمام مارسيليا يسهل مهمة يوفنتوس

يدرس نادي مارسيليا فكرة التعاقد مع أندريه-فرانك زامبو أنغيسا لاعب نابولي، وهو التحرك الذي يعزز فرص يوفنتوس في حسم صفقة هويبيرغ. وأبدى أنغيسا رغبته في مغادرة ملعب مارادونا خلال شهر يناير، خاصة مع تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2027.

موقف أنغيسا من العودة إلى فرنسا

يظهر أندريه-فرانك زامبو أنغيسا انفتاحاً كبيراً على العودة لتمثيل نادي مارسيليا. ومع ذلك، فإن إتمام هذه الصفقة في منتصف الموسم يظل مرهوناً بموافقة إدارة نابولي على رحيل اللاعب.