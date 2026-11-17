كشفت شركة فيفو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 عن هاتفها الجديد vivo V80 الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، معتمدةً على تصميم يجمع بين الأناقة والمتانة.

تصميم خارجي ومقاومة عالية للعوامل الخارجية

يتميز الجهاز بهيكل يضم ظهراً من الزجاج المنحوت وإطاراً معدنياً، مع تصميم كاميرا عائم يمنحه مظهراً مميزاً. تبلغ سماكة الهاتف 7.69 ملم، بينما يصل وزنه إلى نحو 203 جرامات. كما حصل الهاتف على تصنيفي IP68 وIP69، مما يضمن كفاءته في مقاومة الغبار والماء.

شاشة متطورة وأداء تقني

زودت الشركة الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز. وتأتي الشاشة بدقة 1.5K، علماً بأنها تعمل افتراضياً بدقة 1080p، ويجب على المستخدم تفعيل الدقة القصوى يدوياً عبر الإعدادات. يعتمد الهاتف في أدائه على معالج Snapdragon 7 Gen 4، ويعمل بنظام التشغيل OriginOS 7.

نظام تصوير متقدم بتقنيات ZEISS

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، حيث تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة جداً، وكاميرا تقريب من نوع ZEISS بدقة 50 ميجابكسل. تدعم كاميرا التقريب خاصية التكبير البصري 3x مع وجود مثبت الصورة البصري OIS. كما يوفر الهاتف أوضاع تصوير بورتريه ZEISS بأطوال بؤرية 85 ملم و100 ملم، مدعومة بتقنية إضاءة Aura Light.

بطارية ضخمة وقدرات شحن

يأتي الهاتف ببطارية سعتها 7200 مللي أمبير، توفر طاقة تشغيلية تصل إلى 14 ساعة من الملاحة، أو 39.5 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي. يدعم الجهاز الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، حيث يستغرق شحن البطارية من صفر إلى 30% مدة 30 دقيقة.