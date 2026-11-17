نعم، تعد عين السمكة (Plantar wart) حالة معدية، وهي عبارة عن ثؤلول يظهر في باطن القدم أو أصابع القدم. تنتج هذه الإصابة عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتتطلب العدوى وجود جرح أو كسر في الجلد لتنتقل. تعد هذه الحالة شائعة الانتشار، وتعتبر فئة الأطفال والشباب هم الأكثر عرضة للإصابة بها.

عوامل الخطر والأعراض المميزة

تتأثر احتمالية الإصابة بعين السمكة بعدة عوامل تزيد من فرص انتقال الفيروس، ومن أبرز عوامل خطر الإصابة ما يلي:

استخدام الحمامات العامة.

وجود ثآليل سابقة لدى الشخص.

ضعف وظيفة الجهاز المناعي.

أما من الناحية الشكلية، فعادة ما يكون لون عين السمكة مشابهاً للون الجلد، وغالباً ما تظهر نقاط سوداء صغيرة على سطحها. قد تظهر واحدة أو أكثر في المنطقة الواحدة، وقد تسبب ألماً عند الضغط عليها، مما يجعل المشي صعباً على المصاب. يتم التشخيص عادةً بناءً على هذه الأعراض الظاهرة.

خيارات العلاج والتعامل مع الحالة

في كثير من الأحيان، قد تختفي عين السمكة دون الحاجة إلى علاج محدد، حيث يحدث ذلك في حوالي ثلث إلى ثلثي الحالات، إلا أن هذا الاختفاء التلقائي قد يستغرق بضع سنوات. وفي حال كانت الحالة تسبب ألماً أو أعراضاً مزعجة، يكون العلاج مطلوباً. قبل البدء بأي إجراء علاجي، يجب إزالة الجلد الموجود فوق الآفة لضمان فعالية العلاج.

تتنوع الخيارات العلاجية المتاحة وفقاً للحالة، وتشمل ما يلي: