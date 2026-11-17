تحركات روما لتعزيز الجناح الأيسر

يستهدف نادي روما التعاقد مع جناح أيسر جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات في يناير 2027. يراقب النادي الإيطالي كلاً من جيمي جيتنز من تشيلسي وكالوم هودسون أودوي من نوتينغهام فورست. يأمل المسؤولون في العاصمة الإيطالية تكرار النجاح الذي حققوه مع صفقة دونيل مالين. يذكر أن مالين انضم إلى الفريق قادماً من أستون فيلا في يناير 2026 بنظام الإعارة مع خيار الشراء، حيث نجح في تسجيل 27 هدفاً خلال 34 مباراة خاضها بقميص النادي.

موقف جيمي جيتنز مع تشيلسي

يواصل روما التواصل مع تشيلسي في الأسابيع الأخيرة بشأن جيتنز، بعدما أجريا مفاوضات سابقة في صيف 2026. يعاني اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من قلة المشاركة، إذ لم يلعب سوى 55 دقيقة فقط هذا الموسم. كما يغيب عن الملاعب منذ أكثر من شهر بسبب إصابة في الكاحل. يضع روما شرطاً للحصول على ضمانات تتعلق بلياقة اللاعب البدنية قبل تكثيف المفاوضات الرسمية لضمه في يناير.

طموح كالوم هودسون أودوي

يبدي كالوم هودسون أودوي رغبة واضحة في الانتقال إلى ملعب الأولمبيكو خلال شهر يناير. شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بإجمالي 45 دقيقة لعب. يعاني هودسون أودوي من ضعف فرصه في المشاركة مع نوتينغهام فورست، وهو ما دفعه للتطلع نحو خوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

رغبة مشتركة في الرحيل

يشترك جيتنز وهودسون أودوي في حالة من عدم الرضا عن وضعهما الحالي مع أنديتهما الإنجليزية. يرغب كلا اللاعبين في مغادرة فرقهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للبحث عن فرص مشاركة أكبر. يسعى روما لاستغلال هذا الموقف لتعزيز خياراته الهجومية بصفقة جديدة في بداية عام 2027.