شروط امتلاك "سايبر كاب" وسعرها

وجهت شركة تسلا، يوم الجمعة الماضي، دعوات إلى مجموعة مختارة من العملاء لشراء مركبتها الجديدة "سايبر كاب". يبلغ سعر شراء هذه السيارة ذات المقعدين 29,900 دولار، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في ديسمبر. تفتقر المركبة إلى دواسات فرامل أو عجلة قيادة، حيث تعتمد كلياً على البرمجيات في حركتها.

نظام الاشتراك الشهري والقيود التشغيلية

يتعين على مالكي المركبة سداد اشتراك شهري قدره 299 دولاراً لضمان عملها. وتتوقف السيارة عن التشغيل حال انقطاع الاتصال، أو التخلف عن دفع الرسوم، أو الخروج عن نطاق جغرافي محدد في ولايتي تكساس وفلوريدا. يغطي هذا الاشتراك خدمات الدعم عن بُعد، والمساعدة على الطريق، واستبدال الإطارات، وفلاتر الهواء، ومساحات الزجاج، لكنه لا يتضمن تكاليف التأمين.

صلاحيات تسلا في التحكم بالمركبة

تمتلك الشركة الحق في تعطيل "سايبر كاب" لأسباب تتعلق بالسلامة، أو الأمن، أو الظروف الجوية، أو أحوال الطريق. كما يحق لتسلا إلغاء أو تعليق الاشتراك إذا رأت أن تصرفات المالك غير مناسبة. وفي هذا الصدد، وصف إيفان دروري، من شركة "إدموندز"، عملية الشراء بأنها تشبه الحصول على امتياز تجاري بدلاً من كونها ملكية حقيقية للسيارة.

قيود الملكية والتحقيقات الجارية

تخضع المركبة حالياً لتحقيق من قبل منظمي السلامة في الولايات المتحدة. وتمنع اتفاقية الملكية الحالية المالكين من استخدام السيارة لتحقيق أرباح عبر شبكة "روبوتاكسي" التابعة لتسلا. كما يحظر بيع المركبة أو نقل ملكيتها دون الحصول على موافقة خطية من الشركة. من جهة أخرى، يمكن للمركبة التوجه ذاتياً إلى مراكز الصيانة دون وجود ركاب.

إرشادات السلامة وتوجهات إيلون ماسك

تنصح تسلا بعدم ركوب الأطفال دون سن 13 عاماً، وتمنع وجودهم داخلها دون مرافق بالغ. وعبر منصة "إكس"، أشار إيلون ماسك إلى أن سعر الاشتراك الحالي مرتفع، مقترحاً خفضه ليصبح حوالي 115 دولاراً.