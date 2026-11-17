رحيل توني موبراي عن الإدارة الفنية

أعلن توني موبراي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 عن استقالته رسمياً من مهامه كمدير فني لنادي بلاكبيرن روفرز. ويأتي هذا القرار نتيجة تعرضه لمشاكل صحية دفعته إلى ترك منصبه في النادي.

وضع الفريق في المسابقة

يحتل نادي بلاكبيرن روفرز حالياً المركز الثالث عشر في ترتيب دوري البطولة الإنجليزية. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يسعى فيه الفريق لتحسين مركزه خلال منافسات الموسم الحالي.

رسائل الوداع والامتنان

أبدى موبراي اعتزازه الكبير بما قدمه لاعبوه من تفانٍ واحترافية عالية خلال فترة إشرافه عليهم. كما وجه شكره العميق إلى طاقمه التدريبي تقديراً لجهودهم ومساندتهم المستمرة له طوال فترة عمله.

تقدير الملاك والجماهير

قدم المدرب المستقيل شكره إلى ملاك النادي وسهيل، وذلك لمنحه فرصة قيادة الفريق في الفترة السابقة. ولم ينسَ موبراي توجيه تحية تقدير لجماهير النادي على مساندتهم المستمرة للفريق منذ بداية الموسم.

طلب الخصوصية

طالب توني موبراي الجميع باحترام خصوصيته الشخصية في هذه المرحلة. كما شدد على ضرورة مراعاة خصوصية عائلته في هذا الوقت تحديداً.