يُعد ضيق القناة العصبية حالة طبية تستدعي الاهتمام، حيث يؤدي التضيق غير الطبيعي في القناة الشوكية أو الثقبة العصبية إلى ضغط مباشر على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب. وتتفاوت خطورة هذه الحالة بناءً على شدة الأعراض؛ فبينما قد تظهر أعراض مثل الألم أو التنميل أو الضعف، فإن الحالات الشديدة قد تتطور لتشمل فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء أو العجز الجنسي، مما يجعل التشخيص المبكر والمتابعة الطبية أمراً ضرورياً. تصيب هذه الحالة ما يصل إلى 8% من الناس، وتحدث بشكل أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، مع تساوي نسب الإصابة بين الذكور والإناث.

الأعراض والأسباب وتصنيفات الحالة

تظهر أعراض ضيق القناة العصبية عادةً بشكل تدريجي، وتتضمن الشعور بالألم أو التنميل أو الضعف في الذراعين أو الساقين، وغالباً ما تتحسن هذه الأعراض عند الانحناء للأمام. وتُصنف الحالة حسب جزء العمود الفقري المتأثر إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

الضيق القطني: وهو النوع الأكثر شيوعاً.

الضيق العنقي: ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الشيوع.

الضيق الصدري.

أما عن أسباب الإصابة، فهي متعددة وتشمل:

الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أورام العمود الفقري والصدمات.

مرض باجيت العظمي والجنف.

انزلاق الفقار وحالة الودانة الوراثية.

طرق التشخيص والخيارات العلاجية

يعتمد الأطباء في تشخيص ضيق القناة العصبية بشكل عام على تقييم الأعراض التي يعاني منها المريض بالإضافة إلى نتائج التصوير الطبي. وبمجرد تأكيد التشخيص، تتنوع الخيارات العلاجية المتاحة للسيطرة على الحالة، حيث تشمل:

العلاجات غير الجراحية:

الأدوية: مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والأسيتامينوفين، ومضادات الاختلاج (الجابابنتينويدات)، أو حقن الستيرويد.

الدعامات الطبية.

تمارين التمدد والتقوية التي قد تكون مفيدة.

نصائح طبية بالحد من أنشطة معينة.

التدخل الجراحي:

تُجرى الجراحة عادةً فقط في حال عدم فعالية العلاجات الأخرى. ويُعد الإجراء الجراحي المعتاد هو استئصال الصفيحة الفقرية بهدف إزالة الضغط عن الأعصاب أو الحبل الشوكي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالة ليست حديثة الاكتشاف، حيث توجد أدلة على وجودها تعود إلى مصر القديمة، بينما يعود أول وصف حديث لها إلى عام 1803.