طرحت شركة أبل ميزة "Live Rewind" في ساعاتها الذكية التي تسمح بتسجيل وإعادة نصوص المحادثات التي دارت خلال الخمس عشرة ثانية الماضية، وذلك ضمن النسخة التجريبية العامة لنظام "watchOS 27.3" الصادرة في 17 نوفمبر 2026، مع توقعات بالإطلاق الرسمي قبل نهاية العام.

متطلبات التشغيل والقيود التقنية

تقتصر هذه التقنيات على طرازات "Apple Watch Series 12" و"Apple Watch Ultra 4"، وتتطلب اقترانها بهاتف "iPhone 16" أو إصدار أحدث يعمل بنظام "iOS 27" مع تفعيل "Apple Intelligence". الميزات متاحة حالياً باللغة الإنجليزية فقط، كما أنها محظورة على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

آليات عمل التسجيل والتلخيص الذكي

أطلقت الشركة أيضاً ميزة "Siri Recap" التي تقوم بتلخيص المحادثات اليومية وتحديد أبرز تفاصيلها، حيث تعمل وفق جداول زمنية أو عند الوصول إلى مواقع محددة كالمكتب. تُعالج بيانات "Live Rewind" محلياً على الجهاز، بينما تُشفر بيانات "Recap" من طرف إلى طرف عند مزامنتها مع "iCloud"، مع حذف الملخصات تلقائياً بعد 7 أيام في حال عدم حفظها من قبل المستخدم.

تنبيهات الخصوصية والتحديات التشغيلية

عند تفعيل "Live Rewind"، تصدر الساعة رنيناً تنبيهياً لإبلاغ المحيطين ببدء التسجيل. وأعربت ريم سليمان من منظمة "Fight for the Future" عن مخاوفها من أن هذه الوظائف قد تؤدي إلى تطبيع المراقبة المحيطة دون الحصول على موافقة الأشخاص المتواجدين.

دقة الأداء وتجربة المستخدم

يواجه نظام "Live Rewind" صعوبة في تحويل الكلام إلى نص بدقة في البيئات التي تعاني من ضوضاء خلفية. كما أشار الكاتب إلى احتمال تسجيل أصوات الوسائط من منصات مثل "YouTube" و"Instagram" بدلاً من التركيز على المحادثات البشرية، موضحاً أن استخدام هذه الميزة أثناء الحوارات المباشرة قد يسبب شعوراً بالتشتت أو الإحراج.