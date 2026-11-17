أعلنت شركة سامسونج عن توجهها نحو تطوير خطط اشتراك مدفوعة لخدمة Galaxy AI، وذلك في تحديثات تقنية لم يتم الكشف عنها رسمياً حتى الآن، بتاريخ 17 نوفمبر 2026.

ميزات الذكاء الاصطناعي المجانية والمدفوعة

تضمن الشركة بقاء جميع ميزات Galaxy AI الحالية متاحة للمستخدمين دون أي تكلفة إضافية. في المقابل، ستطرح الشركة خططاً مدفوعة تمنح المشتركين ميزات تقنية جديدة إلى جانب رفع حدود الاستخدام المعتادة.

تعديلات نظام البطاقات المخصصة

سيحتفظ مستخدمو خطة Standard AI المجانية بإمكانية إنشاء واستخدام 3 بطاقات مخصصة فقط داخل خدمة Now Brief، بينما ستمنح خطة Galaxy AI Premium مشتركيها صلاحية إنشاء عدد أكبر من هذه البطاقات، مع العلم أن تطبيق هذا الحد يتم بشكل منفصل على كل جهاز.

آلية استهلاك نقاط AI

يتطلب إنشاء البطاقات الإضافية أو إجراء أي تعديلات عليها استهلاك رصيد محدد من نقاط AI، وتتميز هذه النقاط بأنها مشتركة عبر كافة الأجهزة المسجلة تحت حساب سامسونج الواحد.

حالة الترقب قبل الإطلاق الرسمي

لم تصدر سامسونج أي إعلان رسمي بخصوص تفاصيل هذه الاشتراكات أو التعديلات المتعلقة بالبطاقات، ومن المحتمل أن تشهد أعداد النقاط المطلوبة أو حدود البطاقات المسموح بها تغييرات قبل طرح الخدمة بشكل نهائي.