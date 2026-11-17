أطلقت شركة سامسونج، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تحديثاً لميزة "الأنماط والروتينات" يتيح لمستخدمي هواتف Galaxy Z Fold 8 أتمتة المهام استناداً إلى وضعية طي الهاتف. تمنح هذه التقنية الجديدة أصحاب الأجهزة مرونة عالية في التحكم بخصائص الهاتف بمجرد فتحه بالكامل أو إغلاقه.

خيارات تخصيص الشاشة والعرض

تسمح الأتمتة للمستخدمين بتعديل وقت إيقاف تشغيل الشاشة، بالإضافة إلى تغيير إعدادات شاشة العرض الدائمة (Always On Display) فور فتح الجهاز. كما يمكن للمستخدمين التحكم في سلاسة الحركة، وتعديل درجة حماية العين، وتغيير حجم أو نمط الخط. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الميزة إضافة تأثير إضاءة الحواف (Edge Lighting) بشكل تلقائي، وفرض اتجاه معين للشاشة.

إجراءات النظام والتطبيقات

يستطيع المستخدمون فتح تطبيقات محددة أو تنفيذ إجراءات معينة تلقائياً عند فتح الهاتف. كما تشمل الإعدادات إمكانية البدء بمؤقت، وتعديل خيارات الصوت والاهتزاز ومعادل الصوت. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير إعدادات لوحة مفاتيح سامسونج أو مسح الحافظة عند فتح الجهاز.

استعادة الإعدادات التلقائية

تضمن الميزة عودة كافة الإعدادات إلى حالتها السابقة بشكل تلقائي بمجرد طي الهاتف مرة أخرى. تتوفر هذه الإمكانيات البرمجية أيضاً لمستخدمي هاتفي Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Flip 8.