كشفت شركة سامسونج عن خطوات متقدمة في تطوير هاتفها الذكي القادم Galaxy A38، وذلك بعد رصد ملفات البرامج الثابتة الخاصة بالجهاز على خوادم الشركة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

رصد ملفات البرمجيات

يظهر ملف البرامج الثابتة للهاتف رقم الإصدار A386BXXU0AZK3. ويؤكد ظهور هذه البيانات على خوادم الشركة وجود خطط فعلية لطرح الجهاز في الأسواق الأمريكية والأوروبية قريباً.

مواصفات نظام التصوير

يأتي الهاتف الجديد مجهزاً بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS. كما يضم الجهاز كاميرا واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي، فتأتي بدقة 12 ميجابكسل. وتعد هذه التجهيزات البصرية مطابقة تماماً لما تم اعتماده في طراز Galaxy A37 السابق.

سعة البطارية

زودت سامسونج الهاتف ببطارية ذات سعة تصل إلى 5,882 مللي أمبير. ومن المرجح أن تعمد الشركة إلى تسويق هذه البطارية للمستهلكين بسعة 6,000 مللي أمبير. وتمثل هذه السعة زيادة ملحوظة مقارنة بهاتف Galaxy A37 السابق، الذي كان يعتمد على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير فقط.