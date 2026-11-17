ظهور هاتف شاومي 18 في قمة الرؤساء التنفيذيين

كشف لي جون، الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، عن هاتف "شاومي 18" باللون الأبيض خلال مشاركته في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة "أبيك" يوم 17 نوفمبر 2026. ويتميز هذا الجهاز بتصميم يضم وحدة كاميرا خلفية مدمجة تأتي باللون الأسود بالكامل.

إطلاق شاومي 18 برو عالمياً

شهد يوم 17 نوفمبر 2026 إطلاق طرازات "شاومي 18 برو" على المستوى العالمي من العاصمة الفرنسية باريس. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تشهد الصين طرح هاتف "شاومي 18" خلال شهر ديسمبر 2026. وحتى الآن، لم تقدم شركة شاومي تأكيدات رسمية بشأن المواصفات المسربة أو الموعد المحدد لإطلاق النسخة العادية عالمياً.

المواصفات التقنية والأداء

تشير التسريبات إلى تزويد الهاتف بشاشة مسطحة مقاس 6.4 بوصة بدقة 1.5K. ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز في أدائه على معالج "سناب دراجون 8 إيليت" (الجيل الثاني) المصنّع بتقنية 2 نانومتر.

تتضمن المواصفات المسربة للنسخة الأعلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت. كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بنظام تشغيل "هايبر أو إس 4" المبني على أندرويد 17.

نظام التصوير والقدرة الكهربائية

تتألف منظومة الكاميرات المسربة من مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 200 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بسعة 7200 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقوة 100 واط.

في سياق متصل، حصل طراز الهاتف M261DB على شهادة 3C. وتؤكد هذه الوثيقة رسمياً دعم الجهاز لقدرة شحن تصل إلى 100 واط.