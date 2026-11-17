تحقيق فيدرالي يلاحق شركة Megaspeed

بدأت السلطات الأمريكية تحقيقات موسعة ضد شركة Megaspeed، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وذلك للاشتباه في انتهاكها ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية. وتتركز التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل ووزارة التجارة منذ عام 2024، على دور الشركة في تسهيل وصول رقائق Nvidia إلى الصين.

نطاق التحقيقات والتعاون الدولي

تعد Megaspeed أكبر مشترٍ لمنتجات Nvidia في جنوب شرق آسيا. وفي يونيو 2025، نفذ مكتب الصناعة والأمن، بالتعاون مع الشرطة السنغافورية، تفتيشاً ميدانياً لمقر الشركة، كما طلبت وزارة التجارة الأمريكية سجلات مبيعات Nvidia للشركة في مايو 2025. ونتيجة لهذه الإجراءات، أدرجت شركة Nvidia نظيرتها Megaspeed في قائمة الحظر في يونيو 2025.

اتهامات التجسس ومسؤولية أليس هوانغ

تشتبه السلطات الأمريكية في تورط أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في Megaspeed، في أنشطة تجسس لصالح بكين. وقد استجوبت السلطات هوانغ خلال شهر يونيو 2025 أثناء توليها منصب الرئيس التنفيذي للشركة حينها. من جانبها، نفت الصين جميع مزاعم التجسس الموجهة إليها.

تطورات داخلية في Nvidia وMegaspeed

شهد الأسبوع الماضي استقالة جينسن هوانغ من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Nvidia، عقب كشفه عن علاقة غرامية جمعته بأليس هوانغ. وفي المقابل، أعلنت Megaspeed يوم الأحد عن بدء تحقيق داخلي في عملياتها التجارية. وأكدت وزارتا العدل والتجارة يوم الاثنين ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بهذه القضية للجمهور.