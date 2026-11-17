تطوير تقني لتعزيز سلاسة التمرير

بدأت شركة أبل اختبار ميزة برمجية جديدة تهدف إلى تنعيم حواف التمرير ضمن أشرطة التنقل في واجهة Liquid Glass. رصد الباحث التقني pdfu هذه التعديلات في 16 نوفمبر 2026. تعمل هذه الخاصية حالياً عند ضبط شفافية الزجاج على مستوى 25% أو أقل.

آلية عمل الميزة الجديدة

تأتي هذه التحسينات معطلة في الوقت الراهن تحت مسمى UIKit/clear_glass_soft_pocket داخل النظام. ويشمل التغيير نمط العرض التلقائي أو الافتراضي المعتمد في الأجهزة. يُذكر أن أبل وفرت سابقاً شريطاً مخصصاً لتعديل مستوى شفافية الواجهة، مما يمنح المستخدمين خيار الانتقال بين المظهر الزجاجي المثلج أو الشفاف بالكامل.

الأجهزة المشمولة في الاختبارات

تغطي الاختبارات الحالية قائمة متنوعة من المنتجات التقنية التي تدعم هذه الواجهة. تضم القائمة أجهزة Apple TV 4K، وسماعات AirPods Pro 3، إضافة إلى جهاز Apple HomeView. كما تشمل القائمة أدوات طرف ثالث مثل جهاز Meross Smart Garage Door Opener، وفأرة Logitech MX Master 4 for Mac.

تباين الآراء حول الواجهة

أثارت واجهة Liquid Glass منذ إطلاقها حالة من الانقسام الواضح بين مستخدمي منتجات أبل. انقسم المجتمع التقني بين فريق مؤيد للتصميم الجديد وآخر معارض له. تسعى الشركة من خلال هذه التحديثات إلى الاستجابة لردود الفعل المتباينة التي تلقتها حول تجربة المستخدم البصرية.