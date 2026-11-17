تفاصيل التصميم الخارجي والملصق الترويجي

كشفت تسريبات حديثة عن ساعة ذكية جديدة تُدعى «هواوي واتش إير»، وذلك عبر ملصق ترويجي نشره المُسرب «آيس يونيفرس» على منصة «ويبو» يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026. يوضح الملصق تصميماً فضياً يضم هيكلاً مستطيلاً بزوايا دائرية وحواف ضيقة للغاية. يظهر على أحد جانبي الهيكل زر ثانٍ بجوار تاج كبير بارز، بينما تحتوي الحافة المقابلة على فتحتين نحيفتين. كما يعرض وجه الساعة في الصورة توقيت 10:08.

المواصفات البنيوية وخيارات الألوان

أوضح المُسرب «فيكسد فوكاس ديجيتال» أن هذا الإصدار ينتمي إلى سلسلة جديدة كلياً، ويأتي بهيكل أحادي من التيتانيوم شديد اللمعان يبلغ سمكه نحو 6.9 ملم. يستطيع المستخدمون الاختيار من بين ثلاثة ألوان تشمل الأسود والفضي والذهبي.

تقنية البطارية ومواصفات الطاقة

تعتمد الساعة على بطارية مكدسة ذات شكل غير منتظم وعالية السيليكون، حيث تتجاوز نسبة السيليكون فيها 10 بالمئة، بينما ترتفع كثافة الطاقة بنحو 6 بالمئة. تمنح هذه التقنية البطارية طاقة كافية لتصل مدة عملها إلى نحو خمسة أيام متواصلة.

القدرات الصحية والرياضية

تتطابق ميزات تتبع الصحة في الطراز الجديد مع طراز «واتش 6». وتتطابق أيضاً ميزات الرياضة في الساعة مع طراز «واتش جي تي 7 برو». وحتى الآن، لم تؤكد شركة هواوي رسمياً تفاصيل التصميم أو مواصفات البطارية أو موعد الإطلاق.