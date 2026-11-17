تصريحات النجم العالمي على السجادة الحمراء

أعرب الممثل براد بيت عن تطلعه لتأدية دور الشرير في فيلم العميل السري جيمس بوند القادم. وجاءت هذه التصريحات مساء الاثنين على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لعمله السينمائي المعنون "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". وأدلى النجم بهذه الأقوال أثناء حديثه لبرنامج "Extra TV".

تفاصيل العمل السينمائي القادم

يتولى المخرج دينيس فيلنوف مهمة إخراج فيلم بوند الجديد. وتنتج استوديوهات "أمازون إم جي إم" هذا المشروع المرتقب. واستحضر براد بيت خلال حديثه تجربة خافيير بارديم الناجحة بأداء شخصية الشرير ضمن فيلم "Skyfall" الذي صدر في عام 2012.

تكرار الرغبة وتاريخ الشخصيات الشريرة

تلقى الممثل سؤالاً مشابهاً في وقت لاحق من نفس الليلة من قبل موقع "Complex". وأكد الفنان خلال هذه اللقاءات أنه سبق له تقديم أدوار شخصيات شريرة خلال تسعينيات القرن العشرين. وطالب الممثل الجهات المعنية بالمشروع بقبول طلبه قائلًا: «سجلوني».