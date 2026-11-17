انضمام بطل أمريكا المفتوحة

أعلن لاعب الجولف برايسون ديشامبو، الحاصل على لقب بطولة أمريكا المفتوحة مرتين، انضمامه رسمياً إلى منافسات جولة دي بي وورلد استعداداً للموسم المقبل. ويأتي هذا التحول بعد مسيرة استمرت أربعة أعوام قضاها الرياضي ضمن صفوف دوري ليف غولف.

تداعيات وقف التمويل المالي

شهد الدوري المذكور تغذيات مالية ضخمة قبل أن يتوقف ذلك الدعم بشكل كامل. وقد أقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على سحب جميع تمويلاته المخصصة لدوري ليف غولف خلال شهر أبريل الماضي.

تصريحات حول جهود الإنقاذ

أوضح ديشامبو في تصريحات أدلى بها خلال وقت سابق من شهر نوفمبر 2026 أنه بذل أقصى جهوده الممكنة من أجل ضمان استمرار بقاء دوري ليف غولف وعدم توقفه. وجاءت هذه التطورات لتؤكد تغير خريطة منافسات الجولف الاحترافية بشكل ملحوظ.