تعتزم شركة سامسونج إعادة إدراج تقنية الفتحة المتغيرة في كاميرات هواتفها الذكية الرائدة، وذلك بعد سنوات من التخلي عنها. ومن المتوقع أن تزود الشركة طرازي Galaxy S28 Pro وGalaxy S28 Ultra بهذه الميزة عند إطلاق السلسلة الجديدة في أوائل عام 2028.

الهدف من تقنية التحكم في الإضاءة

تسعى سامسونج من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المستخدمين من الحصول على تحكم أدق في كمية الضوء الداخلة إلى العدسة. كما تمنح هذه التقنية المصورين قدرة أكبر على التحكم في عمق المجال عند التقاط الصور.

تاريخ الشركة مع نظام الفتحة المزدوجة

اعتمدت سامسونج نظام الفتحة المزدوجة f/1.5 وf/2.4 في وقت سابق ضمن طرازي Galaxy S9 وS9+. واستمرت الشركة في توظيف هذا النظام التقني حتى سلسلة Galaxy S10، قبل أن تتخذ قراراً بوقف استخدامه في الإصدارات اللاحقة.

أسباب التخلي عن التقنية سابقاً

توقفت الشركة عن تطوير هذه الميزة في سلسلة Galaxy S27 الماضية. وجاء هذا القرار نتيجة لارتفاع تكاليف عمليات التصنيع، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في سمك الهواتف التي تسببت بها هذه التقنية.

التأثير التنافسي في السوق

طرحت شركة أبل هذا العام تقنية الفتحة المتغيرة ذات الأربع درجات في هاتفي iPhone 18 Pro وPro Max، حيث تتراوح الفتحة بين f/1.48 وf/4.0. ويرى المُسَرِّب يوجيش برار أن عودة سامسونج لاستخدام هذه التقنية في هواتفها الرائدة باتت أمراً وارداً. وتفيد التقارير المتاحة بأن سامسونج ليست المُصنِّع الوحيد الذي يدرس حالياً إعادة إحياء هذه التقنية في أجهزته.