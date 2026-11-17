تكهنات حول توقيت العمل العسكري

أشار بيني بيتون، رئيس بلدية ديمونا، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إلى احتمالية نشوب مواجهة عسكرية مع إيران بحلول يوم الجمعة المقبل. وفي المقابل، غابت أي تأكيدات رسمية بشأن اتخاذ قرار بشن عمل عسكري أو توقع حدوث مواجهة في ذلك التاريخ. وقد بحث المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت»، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، فرص تجدد الحرب مع إيران.

تباين المواقف بين واشنطن وتل أبيب

حاول رومان غوفمان، رئيس جهاز «الموساد»، إقناع الإدارة الأمريكية بجدوى استئناف العمليات العسكرية ضد طهران دون أن يفلح في مسعاه. وتعتبر الإدارة الأمريكية أن الحصار الاقتصادي الحالي كافٍ، بينما يرى مسؤولون إسرائيليون أن هذه الضغوط وحدها لن تطيح بالنظام الإيراني. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 9 نوفمبر 2026 أن الحرب مع إيران انتهت عسكرياً مع الإبقاء على الحصار الاقتصادي.

معوقات وتساؤلات أمام خيار الحرب

حدد المحلل عاموس هارئيل ثلاثة عوائق أمام بنيامين نتنياهو لشن هجوم، وهي: الموقف الأمريكي، وتحفظات هيئة الأركان، ورفض المعارضة. كما طرحت هيئة الأركان ثلاثة أسئلة لم تتلقَّ إجابات عليها، حول حجم الأضرار المتوقعة على الجبهة الداخلية، وضمانات حسم نتائج الحرب، ومدى واقعية الأهداف المحددة. بينما يصر نتنياهو على امتلاك الاستخبارات معلومات حول إعادة إيران بناء قدراتها واستئناف أنشطتها النووية.

الانقسام السياسي والتقديرات العسكرية

يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن العمل العسكري هو السبيل الوحيد للتعامل مع الملف الإيراني، لكنهم منقسمون حول توقيته وهل سيتم منفرداً أم بالتنسيق مع واشنطن. ويرى كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي أن فرصة مهاجمة البرنامج النووي الإيراني قد تنتهي بمغادرة ترامب لمنصبه في 20 يناير 2029. وفي سياق متصل، يتهم مسؤولون في «كتلة التغيير» نتنياهو بالدفع نحو الحرب لفرض حالة طوارئ تُيسّر تشكيل حكومة وحدة.