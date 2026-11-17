تفاصيل الهجوم الأمني

تعرض مستخدمو أجهزة آيفون وآيباد لهجوم أمني عبر مواقع إلكترونية كبرى يوم الاثنين، 16 نوفمبر 2026. وتأثرت بالحادث مواقع تابعة لـ 178 منظمة.

شملت الشركات المتضررة زووم، وبي بي سي، وسي إن إن، وإتش إس بي سي، وسيلزفورس، وإيكيا. واستغل المخترقون ثغرة في منصة أوبتيمايز لتوزيع البرمجيات الخبيثة.

آلية الاختراق والسرقة

زرع المهاجمون شفرات جافا سكريبت ضارة في مشاريع عملاء منصة أوبتيمايز. واستبدلت الشفرات الضارة عناوين محافظ العملات الرقمية بعناوين يسيطر عليها المهاجمون.

استطاعت الشفرات اعتراض تفاصيل بطاقات الدفع وسرقة ملفات تعريف الارتباط والتقاط لقطات الشاشة. واستهدفت البرمجيات مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بشكل خاص، ونُفذت الشفرات الخبيثة لمجرد زيارة الموقع المتضرر دون الحاجة لتحميل تطبيق.

أدوات الاستغلال وأنظمة التشغيل

وزعت مجموعتا أدوات الاستغلال كورونا ودارك سوارد بناءً على إصدار نظام التشغيل. واستهدف نظام كورونا الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس 13 حتى آي أو إس 17.

استهدف نظام دارك سوارد الأجهزة التي تعمل بنظام آي أو إس 18. وعثر الباحثون على شفرات تستهدف نظام آي أو إس 26 لتحديد خصائص الأجهزة فقط. ولم يُحسم بعد ما إذا كانت أي من أجهزة آيفون وآيباد قد تعرضت للاختراق بنجاح.

التحقيق والإجراءات التصحيحية

اكتشف الباحث الأمني سكوت هيلم هذا الهجوم. وصرحت شركة أوبتيمايز بأن المهاجمين استغلوا ثغرة في عملية تسجيل الحسابات.

أصلحت الشركة الثغرة الأمنية وأزالت الشفرات الخبيثة وأبلغت العملاء المتضررين. ونصحت الشركة مستخدمي أبل بتحديث أجهزتهم بأحدث برامج التشغيل المتاحة.