أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن توثيق مقتل أكثر من 2230 مدنيا بالمجمل في السودان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. وأشار التقرير إلى سقوط أكثر من 1630 ضحية مدنية بسبب هجمات الطائرات المسيرة منذ مطلع العام وحتى نهاية أكتوبر، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الفعلية للضحايا أعلى بكثير.

حصيلة الضحايا وتوزعها الزمني

لقي ما لا يقل عن 1390 مدنيا حتفهم خلال النصف الأول من العام، وبلغت نسبة ضحايا المسيرات أكثر من 80 بالمئة من هذا العدد. ورصد التقرير مقتل 840 مدنيا إضافيا خلال الأشهر الأربعة الممتدة من يوليو حتى أكتوبر، من بينهم نحو 520 قضوا نتيجة غارات الطائرات المسيرة.

طبيعة الأهداف والمناطق المتضررة

تعرضت الأسواق والمستشفيات والمدارس ومصادر المياه ومناطق النازحين والمركبات المدنية لتلك الاعتداءات المتكررة. وتضمنت وثائق النصف الأول من العام رصد 39 هجوما استهدفت أسواقا، إلى جانب 20 اعتداء على مركبات، و17 غارة طالت صهاريج وقود ومستودعات، إضافة إلى 16 هجوما على مرافق صحية. ولم يحدد التقرير الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات.

مخاطر المجاعة وتصريحات المسؤولين الأمميين

حذر التقرير من تزايد خطر المجاعة في عدة مناطق بدارفور وكردفان نتيجة الصراع والنزوح والجفاف وانعدام الأمن الغذائي. ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما ورد في الوثيقة بأنه انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب، داعيا أطراف النزاع إلى صون أرواح المدنيين واحترام القوانين الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

سياق النزاع المسلح وتداعياته

تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 على خلفية نزاعات بشأن دمج المؤسسة العسكرية. ونتج عن هذه الحرب مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص وفقا لتقديرات أممية ودولية.