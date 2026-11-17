لقاء موسع في عمان لتعزيز الشراكات

استضافت العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني اجتماعاً موسعاً نظمته غرفة تجارة الأردن بالشراكة مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. ترأس الجلسة رئيس لجنة إدارة الغرفة الأردنية وائل شقيرات، بحضور سفير بلجيكا لدى المملكة جيانماركو ريزو، ورئيس الغرفة المشتركة فيليب ديسوي، والأمين العام قيصر حجازين.

شهد الحدث حضور وفد يضم ممثلي شركات بلجيكية ولوكسمبورغية إلى جانب قطاعات أردنية واسعة. تركز النقاش على آليات بناء شراكات مستدامة واستكشاف فرص جديدة تخدم مجتمعات الأعمال في الدول الثلاث.

مقومات المملكة الاستثمارية ومجالات التعاون

أكد وائل شقيرات ضرورة تشييد مشروعات مشتركة وتكثيف التبادل التجاري. وشدد على امتلاك المملكة بيئة جاذبة للأموال ترتكز على الاستقرار، والموقع الجغرافي، والمورد البشري الكفء، إضافة إلى سهولة النفاذ لأسواق الإقليم.

تتوزع اهتمامات المؤسسات الزائرة على مجالات متعددة تشمل التمويل، والابتكار، والإنشاءات، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، والخدمات القانونية، والتعليم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع الاستثمار.

التحضير لمؤتمر البحر الميت والاجتماعات الثنائية

أفاد شقيرات بأن وصول الوفد الأوروبي يتزامن مع التحضيرات الجارية لانطلاق مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يوم الخميس المقبل في البحر الميت. يحظى هذا المؤتمر برعاية الملك عبدالله الثاني ويشهد حضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أوضح جيانماركو ريزو وفيليب ديسوي وقيصر حجازين أهمية هذه الفعالية في تفعيل التواصل الثنائي. واختتم اللقاء بتنظيم اجتماعات عمل بين الشركات المحلية وضيوفها لبحث تبادل الخبرات وعقد الصفقات.