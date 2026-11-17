تفاصيل الطرح والسعر التقديري

تعتزم شركة Anthropic عرض 825 مليون سهم من الفئة A للاكتتاب العام الأولي. يتراوح السعر التقديري للسهم بين 70 و78 دولاراً، بينما سيتم تحديد السعر النهائي يوم الأربعاء. تمنح هذه الأسهم حقوق تصويت تبلغ مجتمعة 49.9% فقط من إجمالي الأصوات المتاحة. تُدرج الأسهم في بورصة ناسداك بنيويورك يوم الخميس لتصبح متاحة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى.

منصات الاستثمار وشروط الحد الأدنى والمواعيد

تتيح منصات استثمارية بريطانية مثل AJ Bell وHargreaves Lansdown وRobinhood وeToro الفرصة للمشاركة في الاكتتاب. يبلغ الحد الأدنى للاستثمار عبر منصتي Robinhood وeToro مبلغ 250 دولاراً أو 189 إسترلينياً. حددت منصة Hargreaves Lansdown الحد الأدنى للاستثمار بمبلغ 250 إسترلينياً، بينما يصل هذا الحد في منصة AJ Bell إلى 1000 إسترليني. تغلق منصة AJ Bell تلقي طلبات الاكتتاب الساعة الواحدة ظهراً يوم الأربعاء، في حين تتوقف منصتا Hargreaves Lansdown وRobinhood عن استقبال الطلبات الساعة الثالثة عصراً.

حصص الصناديق وتحذيرات الخبراء

تضم قائمة صناديق الاستثمار البريطانية التي تمتلك حصصاً داخل الشركة صندوق Baillie Gifford US Growth وصندوق Scottish Mortgage. يتضمن نشرة الاكتتاب الخاصة بشركة Anthropic 92 صفحة مخصصة للحديث عن المخاطر المحتملة. صرح نيل براتلي بأن هيكل حوكمة الشركة يعكس تركيزاً استثنائياً للقوة في أيدي أفراد قليلين. ذكر جايسون هولاندز أن العمل في هذه الشركة كثيف رأس المال ولم يتمكن بعد من وضع مسار ثابت للربحية. أشار هولاندز أيضاً إلى أن إدراج شركة SpaceX خلال شهر يونيو الماضي يُعتبر تذكيراً بأن الشغف المبكر قد يعقبه تقلبات. أكد نموذج الذكاء الاصطناعي Claude أنه ليس مستشاراً مالياً ويمتلك تضارباً في المصالح نظراً لأنه من إنتاج شركة Anthropic.