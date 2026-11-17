تأكيد رسمي من التسريبات

تستعد شركة سامسونج لإحداث تغيير جذري في مظهر سلسلة هواتف جالاكسي إس 27 القادمة. وأوضح المسرب آيس يونيورس أن هذا التعديل مؤكد بنسبة مئوية تبلغ مئة بالمئة.

تفاصيل وحدة الكاميرا الجديدة

سيظهر التصميم الجديد لوحدة كاميرا عريضة تمتد على كامل العرض في طرازات أُلترا وبرو. ويحتوي الهيكل النهائي على عدستي كاميرا أكبر حجماً على الجانب الأيسر، بينما توجد عدسة أصغر في الجهة اليمنى السفلية يعلوها فلاش.

مقارنة مع النماذج السابقة

تضمنت التسريبات المبكرة التي ظهرت في وقت مبكر من الشهر كاميرا رابعة بدلاً من الفلاش في النموذج الوهمي. واعتبرت سامسونج طويلاً صف الكاميرات العمودي الثلاثي هو الهوية الأساسية للشركة.

أسباب التخلي عن التصميم العمودي

تسبب التصميم العمودي السابق في جعل أجهزة جالاكسي غير متوافقة مع الشحن اللاسلكي المغناطيسي وملحقاته المتوفرة في الصناعة.