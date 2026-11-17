تطوير الواجهة ونظام التشغيل الجديد

تباشر شركة سامسونج أعمال التطوير الخاصة بواجهة المستخدم One UI 9.5. وتعتمد هذه النسخة المنتظرة على نظام التشغيل Android 17.

تحتوي التحديثات الجديدة على تأثير موجي، إضافةً إلى ميزات جديدة لـ Galaxy AI وتحسينات متنوعة. ولم تصدر هذه القائمة بصورة رسمية حتى الآن.

طبيعة القائمة والأجهزة المستهدفة

أُعدت هذه القائمة بالاستناد إلى سياسة التحديثات وسجلات الإصدارات السابقة. وتضم قائمة الهواتف والأجهزة المؤهلة سلسلة Galaxy Z وسلسلة Galaxy S.

تشمل أيضاً سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy M وسلسلة Galaxy F وسلسلة Galaxy XCover.

الحواسيب اللوحية المشمولة بالتحديث

تتواجد عدة أجهزة لوحية ضمن الترشيحات الحالية، ومنها جهاز Galaxy Tab S11 بنسختيه Wi-Fi و5G.

كما تتضمن الأ