لقاء دبلوماسي رفيع المستوى في سلطنة عمان

استضافت العاصمة العمانية مسقط يوم الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ اجتماعاً سياسياً ثلاثياً ضم وزراء خارجية ثلاث دول. وشارك في هذه المباحثات كل من الوزير العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والوزير الإيراني عباس عراقجي، إلى جانب الوزير الأوزبكي بختيار سعيدوف.

ملفات الأمن الإقليمي وآفاق التعاون المشترك

تناول الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في الإقليم وطرق التعامل معها عبر قنوات الحوار المباشر. وتبادل المسؤولون وجهات النظر بشأن توسيع آفاق الشراكة والتعاون بين بلدانهم في مختلف المجالات.

الحكمة والتفاوض لصون الاستقرار الدولي

ركز الجانبون على ضرورة توظيف الحكمة والدبلوماسية والأساليب السلمية لحل القضايا المستجدة. وأجمع الوزراء على أن التفاوض يمثل السبيل الأنجع لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين وتدعيم أسس الثقة المتبادلة.

الالتزام بالقانون الدولي وحرية الملاحة

تمسك المجتمعون بالموقف الموحد القائم على ضرورة الالتزام التام ببنود القانون الدولي. وأكدوا على أهمية تطبيق معايير موحدة للتعامل مع التحديات القائمة، مع شديد التركيز على عودة حركة الملاحة البحرية وحماية العبور الآمن لخطوط التجارة الدولية.