تفاصيل الإصدار الجديد

أزاحت شركة ميتا الستار عن تطبيق مستقل للرسائل المباشرة يحمل اسم "دايركت" ومنبثق عن منصة إنستجرام. ويتاح البرنامج الرقمي الجديد للتحميل عبر نظامي أندرويد وآي أو إس. وقد تقرر طرح المنصة في مرحلتها الأولى داخل دولتي تركيا وتايلاند.

خصائص التفاعل والمراسلة

يمنح البرنامج مستخدميه قدرات الرسم المباشر داخل غرف الدردشة. وتتضمن الواجهة خاصية "الملاحظات" أعلى صندوق الوارد لمتابعة المستجدات العاجلة. كما يستطيع المشتركون تصميم ملصقات خاصة لتبادلها مع المعارف والأقارب.

مؤثرات الصوت والخلفيات

يدعم البرنامج إدراج تأثيرات صوتية متنوعة كالضحك الجماعي وأصوات البيئة المائية ضمن الردود. ويُمكن للمشاركين تغيير المظهر البصري لخلفيات المحادثات عبر سمات مرئية مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

شروط الحسابات والاتصال

لا يشترط البرنامج امتلاك حساب على إنستجرام للاستفادة من خدماته، إذ يكتفي بالتسجيل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. ومع ذلك، يقتصر دور المسجلين عبر الهاتف أو البريد على تلقي الرسائل فقط دون القدرة على بدء التواصل. ويُشترط أن يبادر الأصدقاء بالمراسلة أولاً مع هذا الصنف من المستخدمين. وتقتصر صلاحية بدء المحادثات أو الإضافة للمجموعات على الأشخاص وجهات الاتصال المرتبطين مسبقاً. كما تفرض المنصة حداً أدنى للعمر يبلغ ١٣ عاماً فما فوق لكافة المشتركين.