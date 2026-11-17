كشفت شركة Edifier النقاب عن جهاز صوتي مكتبي مبتكر تحت تسمية Huazai Halo PixelBar AI داخل السوق الصينية، وحددت ثمن الشراء عند 699 يواناً صينياً ما يعادل 104 دولارات أمريكية. وبات بإمكان الزبائن اقتناء هذا الإصدار حالياً عبر منصة التسوق الرقمية JD.com، بينما يتوزع التصميم الخارجي ليطرح بخيارين أساسيين للون وهما الأبيض والأسود مع قياس عرض يناهز 493 ملم.

خصائص صوتية متقدمة ومنظومة إضاءة ملونة

يحتوي الهيكل الصوتي على محركين صوتيين كاملين بحجم 52 ملم إلى جانب زوج من منافذ انعكاس الباس لتحسين جودة النغمات المنخفضة. ويعتمد النظام على مضخم صوت ينتمي للفئة D بقدرة مستمرة تصل إلى 15 واط، بينما تبلغ القوة القصوى 30 واط. وتتوسط الواجهة الأمامية شاشة بكسل فريدة، وتتكامل معها إضاءة RGB مدمجة في الهيكل تدعم عرض 16.8 مليون لون مختلف لتوفير مظهر بصري مميز.

تكامل الذكاء الاصطناعي وخيارات اتصال متعددة

يستند مساعد الصوت المدمج داخل الجهاز إلى نموذج اللغة الكبير المعرّف باسم Doubao، ويقترن النظام بميكروفونين مزدوجين مدعومين بنظام فعّال لإلغاء الصدى. وتتيح اللوحة التقنية الاتصال المباشر بمنصة QQ Music عبر شبكة Wi-Fi المحلية، مع دعم لتقنية Bluetooth 6.0 ونظام الصوت عبر منافذ USB وشبكات Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز.