تفاصيل التسريب الجديد حول جهاز جوجل

نشر المسرب رولاند كواندت معلومات جديدة تخص منتج شركة جوجل المسمى بيكسل تاغ عبر منصة بلوسكاي يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026. وأكد المنشور أن طرح هذا المنتج للبيع في القارة الأوروبية بات قريباً للغاية، بالرغم من خلو التسريب من موعد زمني محدد بدقة. وأدت هذه المعطيات إلى زوال المخاوف المتعلقة بإمكانية تشغيل الجهاز داخل الأراضي الأوروبية.

مرحلة الإطلاق الأولى وتوافر الجهاز حالياً

ظهر جهاز التعقب للمرة الأولى خلال فترة سابقة من العام الحالي بالتزامن مع الكشف عن هاتف بيكسل 11. واقتصرت قائمة الدول الثماني الأولى التي شهدت طرح الجهاز على الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، الهند، اليابان، والمملكة المتحدة، بينما غاب الاتحاد الأوروبي عن تلك القائمة تماماً. ويتاح شراء بيكسل تاغ في الوقت الراهن عبر شبكة الإنترنت داخل غالبية المناطق الواقعة خارج نطاق أوروبا.

ارتباط الجهاز بشبكة أندرويد

ربطت شركة جوجل جهاز التعقب الخاص بها مسبقاً بمنظومة أندرويد فايند هاب الرقمية. ويترقب المستخدمون في الدول الأوروبية وصول المنتج رسمياً بعد فترة من الاستثناء مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى التي انضمت إلى مرحلة الإصدار الأولى.