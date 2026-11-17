تخفيض السعر والمواصفات الأساسية للحاسوب اللوحي

شهد جهاز سامسونج اللوحي طراز Galaxy Tab A11+ تراجعاً في سعره بمقدار مائة دولار، ليستقر عند مبلغ مائتي دولار حالياً. يضم هذا الجهاز شاشة قياسها أحد عشر بوصة تعمل بمعدل تحديث يبلغ تسعين هرتز.

الأداء والذاكرة ومساحة التخزين

يعتمد الحاسوب على معالج من نوع MediaTek MT8775 لتنفيذ المهام اليومية. تبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي ستة جيجابايت، بينما تبلغ سعة تخزين الجهاز مائة وثمانية وعشرين جيجابايت. ويوفر الجهاز إمكانية توسيع مساحة التخزين عبر استخدام بطاقة microSD.

التصنيف والكاميرات والدعم البرمجي

يحمل الجهاز تصنيف مقاومة IP52 للحماية ضد العوامل الخارجية. وتبلغ دقة الكاميرا الخلفية ثمانية ميجابكسل لالتقاط الصور. ويتلقى الجهاز تحديثات برمجية لمدة سبع سنوات كاملة.