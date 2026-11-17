بداية صعبة وتلويح بالرحيل

خاض المدرب يورغن كلوب مباراته الأولى بين جماهيره مع المنتخب الألماني قبل نحو ستة أسابيع في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت تلك المواجهة بالهزيمة بهدف دون مقابل أمام اليونان. وكان كلوب قد لوح بالاستقالة خلال مراسم تقديمه في شهر يوليو الماضي، مبدياً مخاوفه من التدخلات الإعلامية وحملات الانتقاد المحتملة.

عرض هجومي كاسح في برلين

اكتسح المنتخب الألماني ضيفه الهولندي بخمسة أهداف نظيفة يوم الاثنين في العاصمة برلين. وهز الفريق الشباك بأربعة أهداف متتالية خلال 17 دقيقة فقط من مجريات الشوط الثاني. وأحرز اللاعبان الشابان بريان غروودا وديري شيرهانت هدفين لصالح المنتخب الألماني في هذا اللقاء.

صدارة المجموعة ونتائج أوروبية أخرى

منح هذا الانتصار العريض المنتخب الألماني صدارة مجموعته متفوقاً بفارق الأهداف، ليضمن الابتعاد عن مواجهة منتخبي فرنسا وإنجلترا في دور الثمانية. وفي مباريات أخرى ضمن ذات البطولة، تفوق منتخب البرتغال على نظيره الويلزي بهدفين مقابل هدف واحد. وتلقت اسكتلندا هزيمة قاسية بأربعة أهداف دون رد أمام سويسرا في لقاء احتضنته مدينة سانت غالن. ووصف سيباستيان بوكونيولي الخسارة بأنها قاسية وثقيلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريقه قدم أقصى ما يمتلك من جهد واستمتع بالمواجهة. واعتبر يورغن كلوب أن هذا الأداء سيبعد أي تشكيك في قدرات الفريق لمدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر.