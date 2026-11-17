تغيير سعة البطارية في ألمانيا

أكدت شركة موتورولا تجهيز جهاز Motorola Signature 27 ببطارية تبلغ سعتها 5,500 ميللي أمبير في الساعة داخل الأراضي الألمانية. وكان قد جرى الكشف عن هذا الطراز لأول مرة خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

تحديث صفحة المنتج

عمدت الشركة خلال الأسبوع الماضي إلى تعديل صفحة المنتج المخصصة لألمانيا لتشير إلى بطارية سعة 7,000 ميللي أمبير. غير أن الموقع عاد ليُدرج الهاتف ببطارية سعة 7,000 ميللي أمبير وقت كتابة المقال. وفي المقابل، جرى تحديث صفحة الجهاز على الموقع البريطاني لتعرض بطارية سعة 7,000 ميللي أمبير عقب ترجيحات سابقة بوجود بطارية سعة 5,500 ميللي أمبير.

الأسباب التنظيمية للتعديل

أوضحت موتورولا أن اختلاف تكوين البطارية داخل السوق الألمانية يأتي استجابةً للضوابط القانونية المحلية الخاصة ببطاريات الليثيوم. وتلك المعايير تشمل ضوابط مرتبطة بعمليات النقل واللوجستيات.

نطاق التغيير الجغرافي

تشير المعطيات الحالية إلى افتراض أن ألمانيا تمثل النقطة الجغرافية الوحيدة التي ستحصل على الإصدار المزود بالبطارية ذات الحجم الأصغر.