التحول إلى إنتاجية

قام شخص بتجربة تحويل هاتفه إلى أداة إنتاجية في منزله يوم الأربعاء. استخدم هذا الشخص 4 أوامر صوتية من Gemini لتحقيق ذلك. هذا التحول جعل هاتفه يصبح أداة إنتاجية بدلاً من كونه جهازاً يسبب تشتيتاً.

الاستفادة من التطبيقات

استفاد هذا الشخص من تطبيقات Google مثل Gmail وCalendar وKeep وMessages وWhatsApp وYouTube وAndroid Auto لتحقيق إنتاجية أكبر. قال هذا الشخص إن Gemini يساعده على إنجاز المزيد من الأعمال.

التحسين في الإنتاجية

أصبح هذا الشخص قادراً على إنجاز المزيد من الأعمال بفضل 4 أوامر صوتية من Gemini. قال إن هاتفه لم يعد يسبب له تشتيتاً بعد هذا التحول. استخدم هذا الشخص تطبيقات Google Keep لتنظيم مهامه.

الوقت المستفاد

قال هذا الشخص إنها يوفّر الوقت بفضل هذا التحول. يستطيع الآن إنجاز العديد من المهام والبريد الإلكتروني بفضل تطبيقات Google. كما قال إنها ينجز المزيد من الأعمال بفضل Gemini التي تساعده على إنجاز مهامه بسرعة.