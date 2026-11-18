أعلنت Nvidia يوم الثلاثاء عن نتائج ربع سنوية قوية.

النتائج المالية

بلغت إيرادات Nvidia 115.8 مليار دولار، بزيادة 103% عن الربع نفسه من العام الماضي. كما تمت زيادة برنامج شراء الأسهم بنسبة 150 مليار دولار في سبتمبر 2026.

وقد أنفقت Nvidia 28.1 مليار دولار على أسهمها الخاصة خلال الربع، وتبقى 227.3 مليار دولار لشراء الأسهم الإضافية.

التوقعات المالية

تتوقع Nvidia أن تبلغ إيراداتها 130 مليار دولار في الربع الرابع، مع هامش ربح بنسبة 3%. كما من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات السنوية التوقعات.

التغييرات الإدارية

غادر Jensen Huang منصب الرئيس التنفيذي لِNvidia، وتولت Colette Kress منصب الرئيس التنفيذي المؤقت. وقالت Kress إن الشركة تتمتع بأفضل التقنيين، وإنها تسير في مسارها بشكل طبيعي دون Huang.

كما أشار Kress إلى أن Nvidia تتمتع بخارطة طريق متعددة السنوات من الدرجة العالمية، ودعم من العملاء والموردين والشركاء. وقد انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 10% بعد استقالة Huang، ولكنها ارتفعت بنسبة 4% في التداول بعد ساعات العمل يوم الثلاثاء.