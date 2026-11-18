انعقدت الندوة الإعلامية الدولية السنوية للأمم المتحدة حول فلسطين في فيينا، حيث شارك مسؤولون أمميون ودبلوماسيون وصحفيون أوروبيون وإعلاميون دوليون في الأعمال.

مشاركة صحفيين فلسطينيين

شارك خمسة صحفيين فلسطينيين متدربين في أعمال الندوة الحالية، وذلك بعد تخرج مئات الصحفيين والإعلاميين الشباب من برامج الأمم المتحدة لتدريب الصحفيين الفلسطينيين.

تضحيات الصحفيين

استشهد 227 صحفياً منذ بدء الحرب على غزة، وتوفي يوسف خضر حبش في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين أبرزت أليس فروسار التحديات المتزايدة التي تعوق عمل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية.

دعم فلسطين

ألقى رياض منصور كلمة فلسطين في الندوة، وشكر الأمم المتحدة على تنظيم الندوة، وطالب بوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية والإيوائية إلى قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة المساءلة والمحاسبة على جرائم الاحتلال.