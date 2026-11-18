تحول دور الظهير في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مهام مركبة تجمع بين الدفاع والهجوم، حيث كشف بن وايت أن تعليمات ميكيل أرتيتا تفرض على اللاعبين القيام بأدوار المدافع ولاعب الوسط والجناح وصانع الألعاب في آن واحد.

تأثير أرسنال الهجومي

ساهم ثنائي أرسنال بن وايت وريكاردو كالافيوري في تسجيل ٦ أهداف هذا الموسم. ويصل متوسط موقع لمسات أظهرة أرسنال إلى ٥٨.٢ متراً من مرماهم، وهو الأعلى في المسابقة. كما يسجل وايت ٣.٤ لمسة في منطقة جزاء الخصم كل ٩٠ دقيقة، مقابل ٢.٩ لمسة لكالافيوري.

تنوع الأدوار والتحركات

يتصدر آرتشي غراي قائمة الدوري بـ ٢٣ انطلاقة تحت المدافعين، بينما يحتل أدريان تروفيرت الصدارة في الانطلاقات المتداخلة بالعدد ذاته. ويعد أندي روبرتسون، البالغ من العمر ٣٢ عاماً، الأكثر استقبالاً للتمريرات في الثلث الأخير بـ ١٥٩ تمريرة. في المقابل، يسجل جايدن بوجل أعلى معدل انطلاقات داخل منطقة جزاء الخصم بواقع ٣.٩ انطلاقة لكل ٩٠ دقيقة، ويتفوق ليف ديفيس في متوسط طول الانطلاقات بدون كرة.

استراتيجيات الاستحواذ والتموضع

يمتلك مانشستر سيتي أعلى نسبة استحواذ في الدوري بـ ٦٥.٤٪، ويأتي رابعاً من حيث عمق لمسات الأظهرة بمتوسط ٥٣.١ متراً. وفي المقابل، يكتفي فريق كوفنتري بنسبة استحواذ ٣٩.١٪، وهي ثاني أقل نسبة، لكنه تسبب في ٣٠ حالة تسلل. ويساهم جاي داسيلفا في ٤٢.٢٪ من فرص كوفنتري في اللعب المفتوح، كما صنع مع ميلان فان إيجيك ٨ فرص لكل منهما، ويمتلك داسيلفا أعلى متوسط لموقع لمسات الظهير في البطولة.

تغييرات الأجهزة الفنية والفرق

يقود ماركو روز فريق بورنموث خلفاً لأندوني إيراولا، بينما يعتمد ليفربول تحت قيادة إيراولا على أظهرة غير متماثلة؛ حيث يتقدم ميلوس كيركيز ويتحفظ رونالد أراوخو. كما شهدت الانتقالات انتقال دانييل مونيوز من كريستال بالاس إلى نوتينغهام فورست للعمل مع أوليفر غلاسنر.