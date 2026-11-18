اهتمام إنجليزي وإيطالي بخدمات ماكسي أراوخو

يضع نادي تشيلسي المدافع ماكسي أراوخو ضمن أولوياته لتعزيز صفوفه، وسط منافسة من نادي يوفنتوس الذي يراقب وضع اللاعب أيضاً. ويبلغ أراوخو من العمر 26 عاماً، ويلعب حالياً لصالح منتخب أوروغواي ونادي سبورتينغ لشبونة.

يتمتع اللاعب بمرونة تكتيكية عالية، حيث يمتلك القدرة على شغل مركز الظهير الأيسر، أو الجناح، أو المراكز الهجومية المختلفة. كما أظهر فعالية تهديفية لافتة بتسجيله 6 أهداف خلال آخر 7 مباريات دولية خاضها.

موقف سبورتينغ لشبونة من رحيل اللاعب

رفض سبورتينغ لشبونة الدخول في أي مفاوضات لبيع أراوخو خلال شهر يناير 2026. وكان اللاعب قد وقع عقداً جديداً في أغسطس 2026 يمتد حتى عام 2030، ويتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 80 مليون يورو.

يخطط النادي البرتغالي لطلب مبلغ يقارب 80 مليون يورو في حال فتح باب التفاوض خلال الصيف المقبل. وفي إطار التخطيط للمستقبل، يرى النادي في المراهق منصف زكري بديلاً مستقبلياً للاعب.

خطط تشيلسي المستقبلية

أجرى تشيلسي محادثات إيجابية بشأن ضم أراوخو خلال صيف 2026. ويرى المراقبون أن انتظار فترة الانتقالات الصيفية يعد الخيار الأنسب للنادي الإنجليزي، بدلاً من دفع مبالغ إضافية في يناير للتعاقد معه.