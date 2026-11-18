شهدت أسواق الذهب في مصر تراجعاً ملحوظاً اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، حيث انخفض سعر الجرام بمختلف الأعيرة بنسبة 2.45% مقارنة بأسعار الأمس، بالتزامن مع هبوط عالمي في قيمة الأوقية.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,670 جنيه ذهب عيار 21 5,836 جنيه ذهب عيار 18 5,002 جنيه الجنيه الذهب 46,688 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,765.52 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تحركات الأسعار وتأثير السوق العالمي

تتأثر الأسعار المحلية بشكل مباشر بحركة الذهب في البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية اليوم 3,765.52 USD، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 99.88 USD بنسبة 2.58% عن يوم أمس. وبما أن الأوقية تعادل 31.1 جراماً، فإن أي تقلب في سعرها العالمي ينعكس فوراً على تكلفة جرام الذهب داخل السوق المصري، بالإضافة إلى تأثير سعر صرف الدولار.

بالنسبة للمدخرين والمقبلين على الشراء، يعني هذا الانخفاض تراجعاً في تكلفة الاقتناء، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 6,670 EGP، بينما وصل عيار 21 الأكثر تداولاً في الأسواق المحلية إلى 5,836 EGP. أما عيار 18 فقد سجل 5,002 EGP للجرام الواحد، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46,688 EGP.

قراءة في حركة التداولات

تعتمد تكلفة الذهب في مصر على معادلة تجمع بين سعر الأوقية عالمياً وسعر الدولار محلياً. عندما تهبط الأوقية عالمياً، تتبعها الأسعار المحلية في اتجاه هابط، وهو ما نراه اليوم في كافة الأعيرة والجنيه الذهب الذي انخفض بمقدار 1,175 EGP.

هذه التغيرات اليومية تجعل من متابعة حركة الأسواق ضرورة لمن يخطط لشراء المشغولات أو السبائك. يظل التغير في سعر الأوقية المحرك الأساسي لهذه الموجة من الانخفاضات التي شهدتها الصاغة اليوم، مع مراعاة أن تقلبات العرض والطلب المحلي قد تؤثر أيضاً على فروق الأسعار بين مختلف التجار.