سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، ليصل إلى 53.75 EGP، بزيادة قدرها 0.07 EGP وبنسبة 0.13% مقارنة بأسعار الأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.75 جنيه اليورو 59.03 جنيه الريال السعودي 14.32 جنيه الجنيه الإسترليني 70.85 جنيه الدينار الكويتي 172.56 جنيه الدرهم الإماراتي 14.64 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

تتأثر أسعار العملات في السوق المحلية بحركة العرض والطلب اليومية، فضلاً عن تقلبات أسعار الصرف العالمية. عندما يزداد الطلب على العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد أو التحويلات، يميل السعر للارتفاع، بينما يؤدي توفر المعروض إلى استقرار أو تراجع العملة الأجنبية أمام الجنيه.

حركة العملات العربية والأوروبية

شهدت العملات الأخرى تبايناً في الأداء خلال تعاملات اليوم. فقد تراجع اليورو ليسجل 59.03 EGP، بانخفاض قدره 0.03 EGP وبنسبة 0.05%، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني ليصل إلى 70.85 EGP، بزيادة 0.06 EGP وبنسبة 0.08%.

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد جاءت التحركات كالتالي:

الريال السعودي: 14.32 EGP، بزيادة 0.02 EGP وبنسبة 0.16%.

الدينار الكويتي: 172.56 EGP، بزيادة 0.16 EGP وبنسبة 0.09%.

الدرهم الإماراتي: 14.64 EGP، بزيادة 0.02 EGP وبنسبة 0.13%.

بالنسبة للمواطن العادي، تعني هذه التغيرات اليومية تعديلاً مستمراً في تكلفة المشتريات المستوردة أو الالتزامات المالية المرتبطة بالعملات الأجنبية. يراقب المتعاملون هذه الأرقام بدقة لتحديد توقيتات الشراء المناسبة أو إدارة مدخراتهم بالعملة الصعبة، حيث تؤثر الفروقات الصغيرة في سعر الصرف بشكل مباشر على القوة الشرائية عند تحويل المبالغ المالية.

تظل هذه الأسعار انعكاساً للحركة اللحظية في الأسواق، والتي تتغير بتغير المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تحرك بوصلة العملات على مدار اليوم.