أتاحت شركة سامسونج ميزة قفل التطبيقات رسمياً ضمن واجهة One UI 9.5، وذلك بعد سنوات من مطالبات مستخدمي هواتف جالاكسي بهذه الإضافة. وقد بدأت الشركة في 17 نوفمبر 2026 بإطلاق برنامج تجريبي لهذه الواجهة، حيث يحصل مالكو هواتف Galaxy S26 على الميزة أولاً.

حماية بيومترية مباشرة للتطبيقات

توفر الميزة الجديدة حماية فردية للتطبيقات عبر المصادقة البيومترية، مما يغني عن الاعتماد على ميزة المجلد الآمن السابقة. وكان المجلد الآمن يعتمد على عزل البرامج وإنشاء نسخ مكررة منها تتطلب تسجيل دخول منفصل، بينما تضع الميزة الجديدة حماية مباشرة على التطبيقات المستخدمة يومياً. ويتعين على المستخدمين استخدام البصمة أو رمز التعريف الشخصي أو النمط أو كلمة المرور لفتح التطبيقات المقفلة.

تعزيز الخصوصية وإخفاء المحتوى

تتجاوز الميزة مجرد القفل لتشمل إخفاء إشعارات التطبيقات المقفلة، كما تقوم بإزالة أدواتها من الشاشة الرئيسية للهاتف. وتتكامل هذه الإمكانات مع ميزة عرض الخصوصية في هاتف Galaxy S26 Ultra، مما يعزز أمن البيانات الشخصية.

التوسع في التحديثات المستقبلية

تخطط سامسونج لتوسيع البرنامج التجريبي ليشمل أجهزة إضافية خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع أن تتوفر ميزة قفل التطبيقات في جميع أجهزة جالاكسي التي ستحصل على تحديث One UI 9.5 عند إطلاق نسخته المستقرة في 2027.