عملية عسكرية واسعة النطاق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي. وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، أن هذه التحركات العسكرية تركزت على ضرب القدرات العسكرية للجماعة.

تدمير 60 هدفاً في أربع محافظات

شملت العملية العسكرية تدمير 60 هدفاً عسكرياً للحوثيين، موزعة على محافظات صنعاء والحديدة وعمران وصعدة. وقد استهدفت هذه الضربات إضعاف قدرات الميليشيات في مجالي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

تحييد التهديدات البحرية والمخازن الاستراتيجية

تضمنت الأهداف التي طالها القصف تحييد ما وصفه التحالف بالتهديد البحري. كما دمرت القوات أنفاقاً جبلية كانت تُستخدم كمخازن للصواريخ الباليستية، إضافة إلى ورش متخصصة في تجميع وتخزين الطائرات المسيرة.

اعتراض صاروخ كروز فوق الرياض

تمكنت قوات الدفاع الجوي، خلال العملية، من اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الرياض. ونجحت الدفاعات الجوية في تدمير الصاروخ المستهدف قبل وصوله إلى وجهته.