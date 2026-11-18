بوتشيتينو ينهي مسيرته مع المنتخب الأمريكي

أنهى ماوريسيو بوتشيتينو، البالغ من العمر 54 عاماً، مهامه كمدير فني للمنتخب الأمريكي للرجال. ويستعد المدرب الأرجنتيني حالياً لتولي مسؤولية تدريب نادي مانشستر يونايتد.

رد فعل بوتشيتينو على تعليق داماركوس بيزلي

خلال ظهور إعلامي عبر النسخة الأمريكية من قناة «تي إن تي سبورتس» يوم 18 نوفمبر 2026، واجه بوتشيتينو تعليقاً من اللاعب السابق داماركوس بيزلي. أشار بيزلي في حديثه إلى أن مدينة مانشستر زرقاء دائماً، في إشارة إلى تفوق مانشستر سيتي.

اكتفى بوتشيتينو بالرد على هذا الاستفزاز بطلب منحه الوقت. يهدف المدرب من خلال خطوته الجديدة إلى تحسين وضع مانشستر يونايتد الحالي في جدول الترتيب.

تاريخ بوتشيتينو في الدوري الإنجليزي

يمتلك بوتشيتينو خبرة سابقة واسعة في ملاعب إنجلترا؛ فقد سبق له الإشراف فنياً على أندية توتنهام وتشيلسي وساوثهامبتون خلال مسيرته التدريبية.

أزمات مانشستر سيتي القانونية

يواجه مانشستر سيتي وضعاً صعباً بعد إدانته بمعظم التهم الموجهة إليه، والتي بلغ مجموعها 115 تهمة. وتتزايد احتمالية تعرض النادي لخصم نقاط من رصيده أو حتى الهبوط من الدوري الممتاز نتيجة لهذه الانتهاكات المالية.