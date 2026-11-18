إطلاق البرنامج التجريبي لسلسلة Galaxy S26

بدأت شركة سامسونج يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في طرح برنامج النسخة التجريبية لواجهة المستخدم One UI 9.5. ويُتاح هذا البرنامج في الوقت الراهن حصرياً لمستخدمي هواتف سلسلة Galaxy S26.

نطاق جغرافي واسع وتغيير في سياسة الإطلاق

شملت المبادرة ست دول دفعة واحدة، وهي: ألمانيا، والهند، وبولندا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. على عكس الممارسات السابقة التي كانت تعتمد على إطلاق البرنامج على مراحل، قررت الشركة توفير التحديث في جميع الدول المؤهلة في آن واحد. وهذا يعني أن الهند وبولندا حصلتا على التحديث بالتزامن مع الأسواق الأخرى، بدلاً من انتظاره في وقت لاحق.

آلية التسجيل والحصول على التحديث

يستطيع الراغبون في تجربة الواجهة الجديدة التسجيل عبر تطبيق Samsung Members. بعد إتمام عملية التسجيل، يتوجب على المستخدمين التوجه إلى قائمة الإعدادات، ثم اختيار تحديث البرامج لتثبيت النسخة التجريبية على هواتفهم.

تحديثات الواجهة وموقف الصين

تتضمن واجهة One UI 9.5 مجموعة من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تعديلات في التصميم. وبالنسبة للمناطق المشمولة، فقد استبعدت سامسونج الصين من قائمة الدول المشاركة في البرنامج بدءاً من إصدار One UI 7.0. يُذكر أن الصين كانت جزءاً من برامج النسخ التجريبية قبل إطلاق ذلك الإصدار.

توسيع نطاق البرنامج مستقبلاً

تدرس الشركة إمكانية توسيع برنامجها التجريبي ليشمل أجهزة أخرى في المستقبل. سيعتمد ذلك على التطورات اللاحقة في خطط سامسونج التقنية.