أكد لاعب الكريكيت السابق كاميرون بانكروفت في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن الفريق الأسترالي بأكمله كان على دراية كاملة باستخدام ورق الصنفرة خلال جولة جنوب أفريقيا.

تخطيط جماعي في بورت إليزابيث

أوضح بانكروفت أن ديفيد وارنر طرح فكرة استخدام ورق الصنفرة لتخشين الكرة أثناء نقاش جماعي دار خلال الاختبار الثاني في بورت إليزابيث، المعروفة حالياً باسم غكيبهرا. وأشار إلى أن مدربي الفريق ديفيد ساكر ودارين ليمان كانا حاضرين أثناء تلك المداولات. كما تواجد ستيف سميث في ذات النقاش، لكنه أبدى عدم رغبته في الانخراط في هذه العملية.

مشاركة الرماة وتقييم الأداء

زعم بانكروفت أن رماة الفريق السريع، وهم بات كومينز وميتشل ستارك وجوش هازلوود وميتشل مارش، قدموا له ملاحظات حول مدى فعالية ورق الصنفرة في زيادة تأرجح الكرة. وادعى اللاعب أن ديفيد ساكر وجهه خلال الاختبار الثالث في كيب تاون بزيادة استخدام تلك المادة. وبعد ضبطه متلبساً، حذره ساكر من الإفصاح عن نوع المادة المستخدمة أثناء المؤتمر الصحفي.

تضارب الروايات وردود الفعل

اعترف بانكروفت بأنه قدم رواية غير صادقة وغير كاملة خلال تحقيق "كريكت أستراليا" بهدف حماية زملائه. وفي المقابل، أصدر الرماة كومينز وستارك وهازلوود ولاعب الدوران ناثان ليون بياناً عام 2021 نفوا فيه علمهم بخطة إدخال ورق الصنفرة إلى الملعب، وهو ما أكده بات كومينز مجدداً يوم الجمعة الماضي. وأبدى بانكروفت شعوره بالغضب والخذلان والوحدة إزاء هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي استمر 70 دقيقة.

تداعيات الأزمة على مسيرة بانكروفت

أعلن تود غرينبيرغ، الرئيس التنفيذي لـ "كريكت أستراليا"، بالتعاون مع الرئيس المؤقت ديفيد بون، عن تشكيل منتدى خاص للاعبين لمناقشة الحادثة بعيداً عن أي عقوبات إضافية. وفي سياق متصل، أكد بانكروفت أن مسيرته الرياضية قد دُمرت تماماً، مشيراً إلى أنه لم يمثل منتخب بلاده منذ أن كان جاستن لانجر يتولى مهام التدريب عام 2019.