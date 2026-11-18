إدانة رسمية للتحركات الإيرانية

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوم 18 نوفمبر 2026، الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلاً من الكويت والبحرين. ووصف فهمي هذه الممارسات بأنها خرق صريح لسيادة الدولتين، مؤكداً أنها تشكل خطراً مباشراً على استقرارهما وأمنهما.

وشدد الأمين العام على أن الحفاظ على سلامة أراضي الكويت والبحرين يمثل ركيزة لا تتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. كما أبدى تضامنه الكامل مع الدولتين في وجه كافة التهديدات التي تواجههما.

استهداف الملاحة البحرية

استنكر فهمي قيام الجانب الإيراني باستهداف سفينة مملوكة لشركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار هذه التهديدات التي تعيق حرية الملاحة في المنطقة.

وأكد ضرورة حماية المسارات البحرية وصون المصالح الإقليمية والدولية، بما في ذلك حماية مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبر أن تكرار مثل هذه الاعتداءات يبرز نهجاً تصعيدياً ينذر باتساع رقعة المواجهات.

تحذيرات من التداعيات الإقليمية

حذر الأمين العام من أن هذه السلوكيات قد تفضي إلى عواقب أمنية وسياسية وخيمة على المستويين الإقليمي والدولي. وطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية.

ودعا فهمي إلى وجوب ضمان التنفيذ الشامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحدد في هذا الصدد أهمية الالتزام الكامل بالقرار رقم 2817 لعام 2026.